Traditionelle Grafschaft Perthshire Mittelalter-Feeling im Herzen Schottlands

Dieser diente schon im Mittelalter in der Abtei von Scone, also gar nicht weit von hier, als symbolträchtiger Krönungsstein für die Könige Schottlands. Tatsächlich urkundlich nachgewiesen ist sein Einsatz bei der Inthronisierung Alexanders III. im Jahr 1249. Noch keine acht Jahre alt erbte der Junge die royale Bürde von seinem kurz zuvor verstorbenen Vater und wurde auf traditionelle Weise zum Mo­narchen proklamiert. Dieses Geschehen stellt eine mystische virtuelle Interpretation in dem eigens um den Stone of Destiny eingerichteten und abgedunkelten Präsentationsraum im Zentrum des Museums nach. Der englische König Edward I. ließ den Stein als Kriegsbeute 1299 in die Westminster Abbey verbringen und in den dortigen Krönungsthron einbauen, auch um zu verhindern, dass jemals wieder ein Schotte über Britannien würde regieren können. Für Aufsehen sorgten am Weihnachtstag des Jahres 1950 vier Studenten, denen es auf spektakuläre Weise gelang, das Sinnbild ureigener schottischer Tradition aus dem englischen Exil zu entführen und zurück in seine Heimat zu schaffen.