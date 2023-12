Besondere Überquerung in Schottland Eine Fähre mit runder Geschichte

An der schmalsten Stelle zwischen der Westküste des schottischen Festlands und Skye besteht darüber hinaus zwischen den winzigen, gut 230 Einwohnern zählenden Weilern Glenelg und Kylerhea schon seit ewigen Zeiten eine weitere Fährverbindung, die heute ein fast urtümliches, mithin einzigartiges schwimmendes Vehikel bedient. Die MV Glenachulish lief 1969 in Troon vom Stapel und verkehrte in Ballachulish an der Mündung des Loch Leven in Loch Linnhe bis zur Fertigstellung der dortigen Brücke im Jahr 1975.