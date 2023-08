Schlechte Noten von Touristen Braune Brühe auf der Promenade – Wie die Insel Mykonos ihren Ruf verspielt

Donnerstag vergangener Woche am malerischen Hafen von Mykonos: Touristen schlendern über die Hafenpromenade. Andere nippen in den Cafés an ihren teuren Cocktails. Plötzlich hebt sich wie von Geisterhand ein Kanaldeckel, und eine braune Brühe voller Fäkalien strömt über die Promenade. Überstürzt ergreifen Einheimische und Urlauber die Flucht vor der stinkenden Flut. Schon am 3. August hatte übelriechendes Abwasser aus der Kanalisation Restaurants und Geschäfte am Hafen geflutet.