Finnland Die Natur ist der Star

Das Wasser leuchtet tiefblau oder glitzert silbern in der Sonne. Die Wälder locken mit sattem Grün. Die Landschaft ist atemberaubend. Ein faszinierendes Labyrinth aus mehr als 40.000 Seen, verbunden durch Flüsse und Kanäle, zerteilt in Buchten und Becken, durchzogen von Wäldern und Mooren. Im Saimaa-Seengebiet im Südosten von Finnland ist die Natur der Star. Der Saimaa ist mit mehr als 4300 Quadratkilometern der viertgrößte natürliche See in Europa, seine schier endlos gewundene Küste ist 14.850 Kilometer lang. „Der Saimaa ist ein System miteinander verbundener Seen oder Teilseen mit über 13.700 Inseln“, erklärt Tanja Lajunen von der Tourist-Information Visit Savonlinna. Der Saimaa bildet das Zentrum der Finnischen Seenplatte, die Stadt Savonlinna mit ihren gut 32.000 Einwohnern und der prächtigen mittelalterlichen Burganlage ist das urbane Herz dieser Naturperle Finnlands. „Das Saimaa-Seengebiet ist bei Touristen aus dem Ausland noch weniger bekannt, gilt als Geheimtipp“, sagt Lajunen. Die meisten Urlauber würden Lappland im Norden und die Hauptstadt Helsinki besuchen. „Wir wollen das Saimaagebiet als touristische Region weiterentwickeln, denn das Poten­zial hier ist groß.“