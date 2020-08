Südfrankreich : Provenzalisches Bergketten-Radeln

Bilderbuch-Provence: Eine Radtour durch Südfrankreich bietet viel Abwechslung. Foto: Sascha Rettig/Rettig

Geradezu inflationär wird man bei einer Radtour durch den Luberon in Südfrankreich mit schönen Aussichten verwöhnt. Doch neben der Fahrt durch die hügelige Provence bietet die Region nördlich und südlich der Bergkette auch viel Ablenkung vom Radfahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Moment mal, wie Südfrankreich sieht das jetzt aber nicht mehr aus. Kurz scheint es vielmehr so, als hätte man sich während eines Wimpernschlags um Tausende Kilometer verfahren. Denn wie die Felsen, Hügel und eigenartigen Steinformationen im frühsommerlichen Sonnenlicht in Rot, Gelb, Orange förmlich aus der Landschaft herausstrahlen, könnten sie sich auch irgendwo in den USA, vielleicht in Arizona befinden. Doch weit gefehlt! Bei den außergewöhnlichen Felsen handelt es sich um die ehemaligen Ockerbrüche im südfranzösischen Roussillon – und um einen Zwischenstopp auf der Radtour durch die Provence und die Gebirgskette Luberon.

„Hier gibt es ein großes Netz an ausgeschilderten Radwegen – um die 500 Kilometer mittlerweile“, erklärt Guide Dorothée Genin von der Radtourismus-Vereinigung „Vélo Loisir Provence“. Daher entstand nördlich der Berge in den 90ern der erste Radweg: quer durch den Regionalen Naturpark Luberon. Auch der erste Abschnitt der Radtour führt durch die Gegend nördlich des rund 60 Kilometer langen Bergrückens – vorsichtshalber auf E-Bikes. Der Weg wird zwischendurch schließlich mal hügeliger und steiler, vor allem aber radelt man mitten durch die Bilderbuch-Provence. Während sich oft die Luberon-Berge ins Panorama schieben, geht es im gemütlichen Tempo über schmale Straßen und durch eine leicht hügelige Landschaft, vorbei an knorrigen Olivenbäumen, Weinreben, Pinien und Zedern. Entlang der Straße bieten Bauern an Ständen Kirschen, Erdbeeren, Spargel und andere Obst- und Gemüsesorten an. Viele Blumen sorgen für intensive Farbspritzer im üppigen Grün. Die Farbe, mit der sämtliche Südfrankreich-Klischees eingepinselt sind, strahlt im Juli: das Lila des Lavendel.

Info Luberon Anreise Aus Deutschland reisen viele Urlauber mit dem eigenen PKW an – je nach Strecke in zwei Tagesetappen. Alternativ kann man aber auch bis Marseille fliegen oder mit der Bahn anreisen und mit einem Mietwagen weiterfahren. Toureninfos zum Beispiel unter www.provence-

radfahren.de

Immer wieder lohnen sich Orte für einen Zwischenstopp, so wie in Oppède-le-Vieux, dessen historischen Ortskern mit Kirchen und Überresten der mittelalterlichen Burg man über eine steilere Anfahrt erreicht. Schnell wird auf der Tour klar, wie sehr man im Luberon beim Radfahren auf fast schon verschwenderische Weise mit Panoramen verwöhnt wird. Im typischen Bergdorf Ménerbes etwa, dessen Gassenlabyrinth wie viele andere Dörfer auf einem Berg thront. Von der Terrasse des „Maison de la Truffe und du Vin“ blickt man dort auf die Berge der Umgebung, bevor die Aufmerksamkeit voll und ganz zwei Spezialitäten des Luberon gehört: dem Trüffel und dem Wein. „Der Boden hier ist kalkhaltig und wenn die Sommer trocken sind, ist das ideal für den Trüffel“, erklärt Coralie Clemente vom Restaurant. Dank der guten Bedingungen gäbe es den Sommer- genauso wie den intensiveren Wintertrüffel. Außerdem wird Wein seit Jahrhunderten im Luberon angebaut. Welche Reben es gibt und welche Geschmäcker wird daher bei einer Weinprobe erklärt. Insgesamt hat das „Maison de la Truffe und du Vin“ Erzeugnisse von über 50 hiesigen Winzern im Angebot.

Neben Wein und Trüffel ist der Luberon aber auch bekannt für eine Farbe: Ocker. Die Boom-Zeiten, in denen der provenzalische Ocker in ferne Länder exportiert wurde, sind zwar vorbei. Einige ehemalige Ocker-Stätten gibt es aber immer noch. Neben dem Ockerbruch in Roussillon gehört dazu noch eine Fabrik. Wo einst Farbe gewonnen wurde, besichtigt man heute die ehemaligen, ockerstaubigen Anlagen und besucht einen Künstler in seinem Atelier. In Gargas kann man sogar die „Mines de Broux“, die alten Ockerminen, besuchen. Mit Sicherheitshelm auf dem Kopf verschwindet man dafür durch eines der Tore im gelben Berg und spaziert bei fast kühlen zehn Grad durch die langen und imposanten Tunnel. Rund 15 Meter sind sie hoch und ziehen sich auf insgesamt 40 Kilometern durch das Erdreich.

Um den Luberon komplett zu umrunden, müsste man über 250 Kilometer radeln – in der Regel dauert diese Tour mit allen Zwischenstopps fast eine Woche und würde im östlichen Teil durch eine sehr bergige Landschaft führen, zu der auch der Mourre Nègre zählt, der mit 1125 Metern höchste Berg des Luberon. Die Tour lässt sich aber auch abkürzen, etwa über die Passstraße durch Vitrolles-en-Luberon. Diese Etappe ist allerdings nicht nur sehr steil. Die enge Straße schlängelt sich auch in Serpentinen durch waldiges Gebiet immer weiter nach oben. Lediglich ein paar Rennradfahrer quälen sich heute schwitzend hinauf. Nach einem kurzen Blick durch die Gassen des verschlafenen Ortes geht es schnell weiter: bergab und beschleunigt in Richtung Süden.

Dabei wird bald klar: Südlich des Luberon lernt man ein anderes Gesicht der Region kennen. Hier ist es ruhiger und etwas ursprünglicher. Auch dort lohnt es sich ein paar Abstecher von der Route einzulegen. Zu „Escargot des Valanques“ etwa, wo Stéphan Despax Schnecken züchtet, die man mit Butter, Knoblauch und etwas abenteuerfreudigem Gaumen probieren kann. Als Aprilscherz entwickelte er zusammen mit Olivier Perrière von der Eismanufaktur „L‘art Glacier“ sogar ein gewöhnungsbedürftiges Schneckeneis. In seinem Eiscafé in Ansouis bietet Perrière aber auch Dutzende andere hausgemachten Sorten. Auf dessen Terrasse hat man hinter dem großen Eisbecher einmal mehr auch eine weite Aussicht.

Auch im Süden wechseln sich auf der Tour provenzalische Landschaft mit vielen Weinbergen und charmanten, mittelalterlichen Dörfern ab. In Cucuron etwa kann man Turm- und Festungsruinen erkunden – oder ganz gemütlich in einem der Cafés im Schatten der knochigen Platanen am rechteckigen Löschwasserteich verschnaufen. In Lourmarin hingegen bietet der zentrale Platz eine lebendige Mischung aus Galerien und Geschäften, Brasseries und Restaurants. Die Hauptsehenswürdigkeit ist aber das Renaissance-Schloss. Das Château de Lourmarin stammt aus dem

15. Jahrhundert und stand rund 100 Jahre leer. „Der Geschäftsmann Robert Laurent Vibert kaufte es 1920 und ließ es restaurieren – als Haus der Kultur“, erklärt Anne Guillaumin vom Tourismusbüro des Luberon. Seitdem wurden zahlreiche Künstler eingeladen, in dem Anwesen zu bleiben und zu arbeiten. Zu den Schriftstellern, die in Lourmarin lebten, zählte Henri Bosco genauso wie Albert Camus, dessen Grab noch immer Ziel von literaturbegeisterten Urlaubern ist.