Porto Santo : Die schöne kleine Schwester

Die Windmühlen im Nordosten der Insel zählen zum typischen Erscheinungsbild von Porto Santo. Manchmal erlebt man hier, im Alltag der Insulaner, unvergessliche Szenen. Foto: Christiane Keller

Die portugiesische Insel Porto Santo gehört zum Madeira-Archipel und ist ein Kleinod im Atlantik. Wer dort Urlaub macht, erlebt paradiesische Ruhe, ein ganzjährig mildes Klima, reizvolle Wanderstrecken – und einen der schönsten Sandstrände Europas.

Sie ist die uralte Sehnsucht des Menschen und ein ewiges Thema der Weltliteratur: die einsame Insel. Natürlich möchte keiner auf jenes meistens erheiternde Eiland, das man aus Cartoons und Comics kennt, das aus einer Palme und 20 Quadratmetern Sand besteht und ansonsten nur Kokosnüsse, aber keinen USB-Anschluss anbietet. Für einen Tag sind solche Inseln hübsch, aber auf Dauer könnte dort nicht einmal Robinson Crusoe überleben.

Ein bisschen so verhält es sich mit Porto Santo. Dies ist die kleine Schwester von Madeira, ein Juwel, das wie das etwa 500 Kilometer östliche Marrakesch (Marokko) auf dem 32. Breitengrad liegt und vom touristischen Radar nur flüchtig erfasst ist. Früher reiste man auf die elf Kilometer lange und sechs Kilometer breite Insel mit der Fähre aus Funchal (der Hauptstadt Madeiras) allenfalls für ein paar Stunden, um sich als Tagesgast diesen goldgelben, feinsandigen Strand zu gönnen, der unlängst von einem Fachmagazin zum „schönsten Strand Europas“ gekürt wurde.

Info Feine Restaurants Hotels Traditionsreiche Hotels in schöner Strandlage mit vielen Stammgästen sind das Porto Santo Hotel und das Torre Praia, buchbar etwa über Olimar-Reisen (www.olimar.de). Angebote zu Ferienwohnungen über www.airbnb.de. Restaurant Eine spektakuläre Aussicht über die ganze Insel mit sehr guter Speisekarte bietet das „Panorama Restaurante“. Direkt am Strand liegt an der Südwestspitze das nette „Ponta da Calheta“ (faire Preise). Info www.visitportugal.com und www.visitportosanto.pt

Der Sand ist überaus weich, leicht und geschmeidig, besteht vor allem aus Kalziumkarbonat in Form von Kalzit und speichert Wärme. Das Votum fiel auch deswegen so euphorisch aus, weil dieser Strand meist sehr überschaubar bevölkert ist. Der nächste Liegenachbar ruht in der Regel in mindestens 150 Metern Entfernung.

Porto Santo sind einige kleinere Inseln vorgelagert, die allerdings unbewohnt sind. Fast alle sind mit Leuchttürmen ausgestattet, um der Schifffahrt sichere Markierungen zu geben. Foto: Christiane Keller

Manche halten Porto Santo für eine Variante von Fuerteventura. Doch ist die portugiesische Insel trotz ihrer Kargheit deutlich grüner und lieblicher; nur selten weht ein solch starker Wind wie auf der spanischen Kanareninsel, der das Liegevergnügen am Strand oft genug in einem Ganzkörperpeeling enden lässt. Vor allem ist Porto Santo nicht mit Bettenburgen zugebaut. Seit Jahren schon wurde kein neues Hotel mehr errichtet, der Portugal-Reisespezialist Olimar unterhält hier einige schöne Häuser, samt und sonders in Strandnähe. Auf einigen Grundstücken stehen, längst verwittert und von der potenziellen Kundschaft beharrlich ignoriert, Schilder mit der Aufschrift „Zu verkaufen“.

In Porto Santo drehen sich die Uhren langsamer als anderswo. Die Insel war ja auch ein Zufallsfund gewesen: 1418 wurde sie von Seefahrern entdeckt, die nach einem Unwetter Zuflucht suchten. Darüber war die Besatzung so froh, dass sie den neu entdeckten Ort Porto Santo, „Heiliger Hafen“, taufte. Es ist ja auch nicht so komfortabel zu erreichen, das Inselchen. Eurowings hat in den vergangenen Jahren probeweise Porto Santo in den Linienplan aufgenommen, zuerst von Köln, aktuell von Frankfurt aus. Diese Verbindung wird im kommenden Jahr aber eingestellt, sagte eine Eurowings-Sprecherin. Große Maschinen werden einfach nicht voll; es gibt zu wenige Hotels, zu wenige Ferienwohnungen.

Markenzeichen von Porto Santo sind die reichhaltige Vegetation und der kilometerlange, sehr feine Sandstrand, der Wärme sehr gut speichert. Foto: Christiane Keller

So werden die Neugierigen und die langjährigen Liebhaber, die womöglich eine Wohnung gekauft haben, künftig auf den Nonstop-Vorteil bei der Anreise verzichten müssen. Die Fluggesellschaft TAP startet etwa von Düsseldorf nach Porto Santo nur über eine Zwischenlandung in Lissabon; alternativ kann man nach Funchal (Madeira) fliegen, dann weiter nach Porto Santo (eventuell mit Zwischenübernachtung) mit einer kleinen Maschine der Gesellschaft Binter Canarias – oder eben mit der Fähre der Porto-Santo-Linie. Der Flughafen liegt in Strandnähe, doch wegen der vier Maschinen, die im Schnitt pro Tag landen und starten, kann von Lärmbelästigung keine Rede sein, im Gegenteil: Fast ist der Besucher dankbar, dass es so etwas wie Weltanschluss überhaupt gibt. Ansonsten fliegt die portugiesische Luftwaffe einmal pro Tag eine gemütliche Bummelrunde mit einer moppernden Propellermaschine. Und wer etwa über Airbnb eine Wohnung vermietet, der lebt meistens auf Madeira und hat auf Porto Santo einen Verwalter.

Andererseits hat sich der Tourismus zu einer wichtigen Einnahmequelle der Insel entwickelt, sie soll künftig auch in den Wintermonaten sprudeln, was wegen des ganzjährig milden Klimas naheliegt. Der Golfplatz beispielsweise ist ein Kleinod mit ökologisch betreutem, aus eigener Quelle bewässertem Rasen. Ruhig ist es überall, eng wird es selten. Nur im schnuckeligen Museum im früheren Wohnhaus des Seefahrers Christoph Kolumbus (das bald erweitert wird) drücken sich an manchen Tagen die Besucher die Nasen an den Objekten platt. Das mit Kolumbus ist sowieso ein Faszinosum: In den Lexika steht, dass der Seefahrer in portugiesischen Diensten 1479 die zarte Filipa de Perestrelo e Moniz heiratete, die Tochter des Statthalters von Porto Santo. Einige Zeit soll Kolumbus auf der Insel gelebt und dort seine Expeditionen geplant haben. Porto Santo, das Labor für die Entdeckung Amerikas? Nun, Historiker hegen Zweifel an dieser Konstellation. Aber widerlegt wurde sie noch nicht.

Einmal im Jahr findet auf Porto Santo ein Festival statt, das Christoph Kolumbus gewidmet ist. Angeblich hat er auf der Insel gelebt. Foto: Christiane Keller

Wäre ja auch schade. Alljährlich feiert die Insel ihren berühmtesten Bewohner mit einem Fest in der Altstadt rund um die Kaimauer, die auf allen Bildern wie ein Dorn ins Meer sticht. In historischen Kostümen spielt man sich und den Gästen die märchenhafte Geschichte des Cristovão Columbo vor, der mit einem portugiesischen Segelschiff im Hafen von Porto Santo anlegte, jene Filipa heiratete und irgendwann auf hohe See aufbrach – als tatkräftiger Mann, den die Vorsehung leitete. Ringsum gibt es Jahrmarktsbuden, Spanferkel, Theater- und Musikaufführungen, Pferde, Gaukler und Dudelsackspieler.

Nach diesen September-Festtagen zieht sich Porto Santo in seine bewährte Schläfrigkeit zurück und lädt die Gäste ein, die Orte pittoresker Schönheit bitteschön selbst zu entdecken. Den fast unwirklichen Naturbadestrand von Porto de Frades. Die stillgelegten Windmühlen nahe dem Miradouro (Aussichtspunkt) de Portela, an denen der diskrete Besucher am frühen Abend mit etwas Glück die beiden Pferde erlebt, die ein Farmer mit gottgefälliger Ruhe zum Grasen an den Berghang bringt. Die von Gischt umtoste Nordseite der Insel mit ihren schroff gezackten Felswänden.

Wer auf Porto Santo in die Berge oder auf abseitige Pfade möchte, sollte eine Jeep-Tour buchen. Sie führt auch zum höchsten Punkt im Westen der Insel, dem Pico Ana Ferreira. Dort staunt man über außergewöhnliche fünfeckige Gesteinsformationen. Sie entstanden durch vulkanische Aktivität während der Eiszeit, bei der sich die Steine schockartig zusammenzogen und ihre bizarre Form annahmen. Apropos Staunen: Wem am Straßenrand eine Kanone auffällt, der wird schlagartig daran erinnert, dass Porto Santo über Jahrhunderte das Ziel englischer, französischer und maurischer Piraten war. Sie wurden erfolgreich und mit Ingrimm abgewehrt.