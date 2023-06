Polen Auf den Spuren der Ritter

All diese Wahrzeichen eint ihr Ursprung in einer Periode, in der Danzig zum Einflussbereich des Deutschritterordens gehörte und sich als Hansestadt dynamisch entwickelte. Rund um die Ostsee entstanden in dieser von gedeihendem Handel geprägten Zeit vom 14. bis zum 16. Jahrhundert eine Vielzahl von Kirchen, aber auch Profanbauten – wie das Holstentor in Lübeck oder das Stralsunder Rathaus mit seiner gotischen Fassade. Es ist erstaunlich, wie viele Monumentalbauten aus Backsteinen in einem relativ kurzen Zeitraum aus dem Boden schossen. Viele davon lassen sich auf der Europäischen Route der Backsteingotik erkunden.