Österreich Winterwandern von Gang zu Gang

Die zwei Wanderer stapfen direkt hinter dem Hotel Alpenstern neben der Skipiste den Berg hinauf und folgen dem mit einem pinkfarbenen Schild gekennzeichneten Winterwanderweg. Schon bald wird es flacher und gemütlich zieht sich der frisch gewalzte Pfad am Hang entlang zur Alpe Oberdamüls. Langläufer gleiten hier über gespurte Loipen, ein Kind sitzt auf der riesigen Schaukel und zwei Snowkiter sausen mit ihrem bunten Drachen über den Neuschnee. „Die kulinarische Winterwanderung um Damüls ist bei Urlaubern und Einheimischen gleichermaßen beliebt“, sagt Simone Gridling von Bregenzerwald Tourismus. „Mit der Buchung erhalten Ausflügler jeweils Gutscheine für das regionale Frühstück im Hotel Alpenstern, für ein Mittagessen im Jägerstüble und einen süßen Abschluss im Damülser Hof.“ An der Alpe Oberdamüls geht es rechts ab zum tief verschneiten Stofelrundweg, eine halbe Stunde später ist bereits das Jägerstüble und damit die nächste Stärkung in Sicht. „Die Käsknöpfle sind ganz typisch für unsere Region und werden in sogenannten Gepsen, also handgefertigten Holzschüsseln, serviert“, weiß Simone Gridling. „Für den guten Geschmack sorgen die würzigen Berg- und Alpkäse aus dem Bregenzerwald.“ Die Käsknöpfle liefern reichlich Energie und schwungvoll folgen die Wanderer dem Pfad zur Alpe Unterdamüls vorbei an urigen Holzhäusern, die mit Schindeln aus Weißtannen versehen sind. „Das Handwerk hat eine lange Tradition im Bregenzerwald“, betont Simone Gridling. „Noch heute müssen neue Häuser teilweise aus Holz errichtet werden, sodass sich ein einheitliches Dorfbild ergibt.“ Zurück im Ort wartet der süße Abschluss in Form eines Apfelstrudels auf die Wanderer, die nach der letzten Etappe ins Hotel Alpenstern zurückkehren und den Abend kulinarisch ausklingen lassen. In den Wirtshäusern und Restaurants des Bregenzerwaldes verstehen sich die Köche gut darauf, regionale Spezialitäten kreativ zu verfeinern.