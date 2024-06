Unterwegs zwischen Hardangervidda und Oslofjord Norwegen mal anders

„Sie hat sich doch gut gehalten. Dieses Jahr wird sie immerhin 90 Jahre alt!“ Fast liebevoll streicht Reiseleiter Per über die roten Streben der Krossobanen, während diese uns sicher nach oben bringt. Die erste Seilbahn Nord-Europas in Rjukan wurde 1928 gebaut und diente in erster Linie dazu, Arbeiter aus dem zwischen Bergmassiven eingeschlossenen Ort in der Provinz Telemark ans Sonnenlicht zu befördern. Heute nutzen Wanderer und Mountainbiker die in 886 Meter Höhe liegende Endstation als Ausgangspunkt zum Erkunden des Nationalparks Hardangervidda. Andere genießen einfach die Aussicht, unter anderem auf den 1883 Meter hohen Gaustatoppen.