Moderne Kunst, Architektur, Kultur Oslo hat sich neu erfunden

Oslo also, die immer noch ziemlich Unbekannte. Da unten, vom Holmenkollen aus gesehen, lag sie uns zu Füßen. Rot und weiß zog sie sich am Fjord entlang, strahlte, glitzerte, schimmerte. Ein großes Dorf in einer traumschönen Nordlandschaft, die zu den Sehnsuchtszielen dieser Erde gehört, das war seinerzeit, vor über zwanzig Jahren, unser erster Eindruck von Oslo. Und sonst? Eine freundlich-gelassene City mit einem netten Schloss an einem Ende und einem Parlament am anderen, das mit Bürgerstolz prunkt. Verbunden sind Monarch und Volk durch einen Boulevard, den man gut und gern prächtig nennen darf. Das ist die Karl Johan Gate, die Straße, an und auf der ganz viel an Henrik Ibsen erinnert. Und der stand damals plötzlich und leibhaftig vor uns, goldglänzend und augenzwinkernd. Anderswo mimen Straßenkünstler einen Clown oder eine Witzfigur. In Oslo hingegen malen sich, heute wie damals, verkleiden sich Studenten in den Nationalpoeten, stellen sich auf ein Podest, bewegen über Stunden allenfalls die Wimpern und freuen sich zu guter Letzt ein paar Kronen in den Hut vor dem Sockel werfen.