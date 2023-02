Niederschlesien Von der Loipe ins Schloss

Im windgeschützten Wald schlängelt sich die frisch gespurte Loipe an einem Bach entlang, der sich zuweilen sprudelnd in Kaskaden über Granitgestein ergießt oder in kleinen Teichen eine Ruhepause gönnt. Die Äste der höheren Bäume beugen sich unter der Last des frischen Schnees und kleine Fichten zieren ihre Kronen mit weißen Zipfelmützen. Hin und wieder tauchen Skilangläufer in der Winterlandschaft auf. Ihre Atemwege fühlen sich dank der ätherischen Öle in der Waldluft so wohl wie lange nicht und ihre Körper freuen sich, endlich einmal wieder die Muskeln spielen zu lassen. Die Iser-Magistrale, die sich bis weit in die benachbarte Tschechische Republik erstreckt, wartet mit idealen Bedingungen auf. Das leichte Höhenprofil, gemütliche Restaurants und Imbissmöglichkeiten unterwegs machen sie auch für Familien bestens geeignet. Für zahlreiche bequeme Unterkünfte ist gesorgt, seit im September 2022 mit dem Polana Jakuszyce ein drittes großes Sporthotel seine Pforten öffnete, vor dem man direkt seine Skier anschnallen kann.