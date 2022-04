Alternative zu Flugreisen : Neues Nachtzugangebot startet im Mai

Wer nicht fliegen möchte, kann auch mit dem Nachtzug weite Strecken fahren. Das Angebot in Deutschland wächst. Foto: dpa-tmn/Christoph Soeder

Kempen Per Nachtzug nach Venedig und Paris: Das soll ab dem 25. Mai möglich sein. Der niederländische Anbieter „Green City Trip“ bietet nachhaltige Alternativen für eine Reise in Europa.

Der niederländische Nachtzuganbieter „Green City Trip“ startet am 25. Mai ein neues Angebot in Deutschland. Mit Zielen wie Venedig, Florenz, Bologna, Mailand, Bozen, Kopenhagen und Wien möchte er eine nachhaltige Alternative zu Flugreisen darstellen. Abfahrtsorte sind zunächst Köln, Dortmund und Bad Bentheim in Niedersachsen.