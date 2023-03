Österreich/Oberbayern Radeln nach Noten

Gediegener geht es am Abend in der Grassauer Villa Sawallisch zu. Wer sich in der Musikakademie der Wolfgang-Sawallisch-Stiftung in eine Ferienwohnung einquartiert, darf Meistern und Stipendiaten über die Schulter schauen und aus zahlreichen Villa-Konzerten im Jahr auswählen. Derweil eine Meisterklasse komplizierte Tonfolgen aus dem Fagott zaubert, berichtet die Hausherrin von einer himmlischen Expedition. Mit der Raumsonde Voyager sei 1977 als „menschliches Kulturgut“ Musik ins All geschickt worden. Darunter auch die Arie der Königin der Nacht aus Mozarts „Zauberflöte“. Wolfgang Sawallisch habe bei der Aufnahme das Bayerische Staatsorchester dirigiert.