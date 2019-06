Reisen zum höchsten Berg Europas : Bergsteiger am Mont Blanc brauchen ab sofort Reservierungen

Jedes Jahr wollen 25.000 Menschen den höchsten Berg Europas besteigen. Nun ziehen die Verantwortlichen die Bremse und beschränken den Massenandrang am 4810 Meter hohen Mont Blanc.

Der zunehmende Andrang - auch von weniger erfahrenen Alpinisten -, extreme Berge zu besteigen, wird in der Bergsteigerszene mit Sorge beobachtet. In den vergangenen Tagen waren schockierende Bilder vom Mount Everest (8848 Meter) um die Welt gegangen: Während des Gipfelanstiegs auf den höchsten Berg der Welt stiegen die Bergsteiger in langen Schlangen auf - bis in die sogenannte Todeszone über 7000 Meter, in der sich der menschliche Körper nicht mehr regenerieren kann. In der diesjährigen Klettersaison starben bereits doppelt so viele Bergsteiger wie im vergangenen Jahr.