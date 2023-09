Reisetipps Diese 10 wenig bekannten Mittelmeerinseln sind besonders schön

Kastellorizo (auch Megísti), Griechenland

Die Insel liegt etwa 125 Kilometer östlich von Rhodos und nur zwei Kilometer von der türkischen Küste entfernt vor Kaş/Antalya und ist damit die östlichste bewohnte Insel von Griechenlands. Im Hauptort Megísti mit seinem Naturhafen wohnen die meisten der knapp 500 Inselbewohner, die von der Fischerei und dem Tourismus leben. Hier gibt es auch einige kleine Pensionen, Privatzimmer und zwei kleine Hotels, sowie Restaurants, Cafés und Geschäfte. Die Mandraki-Bucht ist der einzige Sand- und Kieselstrand in Megísti auf Kastellorizo. Die Insel ist ansonsten touristisch wenig erschlossen, es gibt hier aber viel zu entdecken. Am besten zu Fuß. Die Insel ist gerade mal drei Kilometer breit und sechs Kilometer lang. Wer dem Massentourismus entfliehen will, Ruhe, Kultur und Entspannung sucht, ist hier richtig.

Klima, beste Reisezeit, Anreise: Wegen des mediterranen Klimas sind die Sommer heiß, die Winter mild und feucht. Die beste Reisezeit ist Mai bis Oktober. Am angenehmsten ist es Frühjahr und Herbst, weil es noch nicht so heiß und trocken ist. Die Insel hat einen Flughafen, der von Rhodos aus angeflogen wird. Ebenso verkehrt eine Fähre von Rhodos.