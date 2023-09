Nachtzüge in Europa Das sind die wichtigsten Verbindungen

Der ÖBB Nightjet bietet bereits einige Nachtzugverbindungen an. Täglich fährt er von Amsterdam nach Wien und zurück und macht dabei auch Halt in Düsseldorf, Köln und Bonn. Er verkehrt auch zwischen Wien und Berlin, München und Rom oder Hamburg und Zürich hin und her. Neu hinzugekommen sind Verbindungen zwischen Stuttgart und Venedig, München und Ancona oder Euro-Night-Züge (EN), die in Kooperation mit Partnerbahnen der jeweiligen Länder etwa zwischen deutschen Städten und Zielen wie Budapest, Zagreb oder Prag hin und her fahren.