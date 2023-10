Miese Pasta-Abzocke in Frankreich Hätten sie mal lieber vorher nach dem Preis gefragt...

Die gab es wegen des Endes der Hauptsaison jedoch nicht mehr - und so orderte die Gruppe statt der Pizza eine Portion Hummer-Pasta zum Teilen. Die Verkäufer nahmen die Bestellung auf und versprachen: „Wir sind in einer Stunde zurück.“ Und das waren sie auch, mitsamt einer vollkommen überteuerten Rechnung von 500 Euro. „Sie haben darauf bestanden, dass wir bezahlen“, erklärt eine der Armbruster-Schwestern. Der Kapitän des Bootes und ein lokaler Anwohner springen für die Frauen in die Bresche und fangen an, mit den Verkäufern zu diskutieren. Doch am Ende gibt sich eines der Gruppenmitglieder geschlagen und blecht die 500 Euro, um eine Eskalation des Streits zu vermeiden.