Mittelmeer : Malta – klein und abwechslungsreich

Von den Upper Barrakka Gardens hat man eine gute Sicht auf Teile der Festung, die Three Cities und den Großen Hafen. Foto: Michael Juhran

Valletta: Wer zum ersten Mal die kleinste Hauptstadt der EU besucht, ist von der Pracht ihrer mittelalterlichen Bauten überwältigt.

Kathedralen, Kirchen, Paläste, reich verzierte Villen – als habe man gerade ein riesiges Freilichtmuseum oder eine Filmkulisse betreten. Für geschichts- und kulturinteressierte Reisende tut sich eine wahre Fundgrube auf, denn jedes dieser aus gelbem Malta-Kalkstein errichteten Gebäude hat spannende Geschichten aus der Zeitperiode zwischen 1530 und 1798 zu berichten, als die Johanniter das Gesicht der Stadt prägten und Valletta in eine strategisch bedeutende Festungsstadt verwandelten.

Der einstige Palast der Großmeister des Johanniterordens ist zwar gerade aufgrund von Renovierungsarbeiten unzugänglich, doch auch bei einem Besuch der 1577 fertiggestellten St.-John‘s-Co-Kathedrale erhält man einen Eindruck vom Reichtum des Ordens. Gold, wertvolle Gemälde und Reliquien, kunstvolle Intarsien und Wappen zieren das Gottes­haus. Man könnte Stunden allein in dieser einen der vielen Kirchen der Stadt verbringen, um die vielen Fresken zu studieren.

Info Malta Anreise Direktflüge nach Malta gibt es mit Air Malta, Lufthansa und Ryanair ab sechs deutschen Flughäfen: Berlin-Brandenburg BER, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln und München. Touren Die deutsche Wahl-

Malteserin Sabine Attard bietet individuelle Führungen an: attard.sabine@gmail.com. Währung Euro, Kreditkarten werden landesweit akzeptiert, EC-Karten nicht überall, aber an Automaten. www.visitmalta.com

Erst das emsige Treiben auf der Hauptstraße Republic Street versetzt den nahezu in Ehrfurcht erstarrten Besucher zurück in die Gegenwart. Einheimische und Touristen gleichermaßen schwelgen hier zwischen Luxusboutiquen, Markenshops, Andenkenläden und Delikatessgeschäften im siebten Shoppinghimmel. Andere genießen in sonnigen Straßencafés und Restaurants die Atmosphäre der Altstadt.

„Das maritime Klima wirkt ungemein entspannend auf die Menschen“, merkt die Wahl-Malteserin Sabine Attard an, die seit 1995 als Guide auf den Inseln des Kleinstaates unterwegs ist. Die nahezu ganzjährige Sonne hat es ihr angetan. Außerdem weiß sie die Freiheit zu schätzen, nach getaner Arbeit am Meer die Seele baumeln zu lassen und ins warme Wasser zu tauchen, erzählt sie während eines Rundgangs auf den mächtigen Festungsmauern. Die Mauern führen von der St. Michel‘s Bastion über das Fort St. Elmo bis zu den Upper Barrakka Gardens. „Die Bollwerke wurden unter Führung der Johanniter errichtet, nachdem sie sich gegen die Armada des osmanischen Sultans behaupten konnten“, berichtet Sabine und zeigt auf das gegenüberliegende Fort St. Angelo, in dem die zahlenmäßig weit unterlegenen Ritter lange der Belagerung standhielten.

Ghar Lapsi ist eine der beliebtesten Badebuchten. Foto: Michael Juhran

Den Grand Harbour überquerend, ist man mit gondelähnlichen Dghajsa-Booten in wenigen Minuten am Fuße der legendären Festung und damit in den Three Cities. Enge Gassen, gesäumt von traditionellen Häusern mit ihren bunten, arabisch geprägten Erkern, kleine Plätze mit Tavernen und Cafés vermitteln ein Bild historischer Authentizität. Im Gegensatz dazu wimmelt es in den Hafenbuchten von privaten Jachten und Segelschiffen.

Wer die ganze Vielfalt Maltas erkunden möchte, sollte sich einen Abstecher vom Hafen Cirkewwa auf die Insel Gozo nicht entgehen lassen. Für die Überfahrt nach Mgarr benötigt die Fähre lediglich 25 Minuten. Besonders die kleinen Strände machen das gerade 67 Qua­dratkilometer große Eiland als Urlaubsdomizil attraktiv. Sonnenhungrige treffen sich in der Ramla-Bay, die wie nur wenige Strände auf Malta über einen schönen Sandstrand verfügt. Taucher zieht es in die Dwejra-Bay zum berühmten Blue Hole und zu den Xwejni Salzpfannen.

Das mit Abstand beliebteste Badeziel ist jedoch die Blaue Lagune an der Küste der Insel Comino, die mit ihrem türkisblauen Wasser zu den angesagtesten Badebuchten des Mittelmeeres gehört. Doch es gibt ein Problem: Bei starkem Wind findet sich kein Bootsführer, der Gäste von Gozo aus zur Bucht befördert. Skipper Mario Buttigieg weiß trotz der vom steifen Wind gepeitschten See Abhilfe. Gern bringt er seine Gäste als Trostpflaster sicher an die Klippen, Felsentore und Grotten der St. Maria Caves.

Zurück auf der Hauptinsel Malta geht es mit Sabine zu weiteren Höhepunkten, wie den 5000 Jahre alten Katakomben im Hal Saflieni Hypogeum, den mit Fischerbooten drapierten Hafen von Marsaxlokk, den aus dem 19. Jahrhundert stammenden Palazzo Parisio mit seinen wunderschönen Gärten. Eine Weinverkostung im Weingut Marsovin rundet die Besichtigungstour ab. In den vor 500 Jahren von den Rittern gebauten Kellergewölben reifen köstliche Weine, allerdings nur für den heimischen Verbrauch in Malta.