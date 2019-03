Benehmen am Ballermann: Strenge Alkohol-Regeln auf Mallorca – sogar der „Bierkönig“ findet das gut

Benehmen am Ballermann

Hier geht es meist hoch her: Der „Bierkönig“ mitten auf der Schinkenstraße. Foto: dpa/Jens Wolf/dpa

Palma de Mallorca Seit Jahren versucht Mallorca, die Alkoholexzesse an der Playa de Palma in den Griff zu bekommen - bislang ohne echten Erfolg. Das soll sich mit der Saison 2019 ändern. Ab April gelten neue Benimmregeln. Die meisten freut dies.

Mitte März wirkt die Playa de Palma noch wie eine Geisterstadt. Nur vereinzelt spazieren Urlauber durch die Straßen am Ballermann. Lärm machen nur die Bagger: Viele Hotels auf Mallorca werden kurz vor Saisonstart noch renoviert, andere ganz neu gebaut. Ende April geht es dann wieder los mit Schlager-Sound, Sonne, Strand - und dem für viele Inselfans obligatorischen Alkohol. Wenn es nach der Stadtverwaltung geht, dann soll es in der Gegend rund um die berühmt-berüchtigte „Schinkenstraße“ ab sofort gesitteter zugehen.

ZEIT (ausgesprochen: Zeh-it), heißt die vor wenigen Wochen verabschiedete Ergänzung der Ballermann-Benimmregeln. Das Kürzel steht für „Zona d'Especial Interès Turístic“ – ein Gebiet von besonderem touristischen Interesse. Die gesamte Playa de Palma wurde zu einer solchen Zone erklärt. In der Praxis bedeutet das unter anderem: ein Verbot von Alkohol in Schaufenstern - und von Sonderangeboten wie der „Happy Hour“ mit starken Drinks zu Dumpingpreisen.

In der „Schinkenstraße“ und ihren Querstraßen sind die Regeln besonders streng: Biergärten müssen hier eingezäunt werden, Getränke dürfen nicht mehr auf den Bürgersteig oder die Straße mitgenommen werden. Die Maßnahmen gelten ab 1. April bis Ende Oktober - und wer sie nicht beachtet, dem drohen hohe Strafen.

Aber was sagen die Wirte? Aus dem populären Partylokal „Bierkönig“ heißt es auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, die neuen Regeln würden befürwortet: „Sie erlauben, asoziales Verhalten, Alkoholkonsum auf der Straße und Straßenhandel zu unterbinden.“ Für die Umsetzung sei allerdings eine höhere Polizeipräsenz erforderlich. „Das verbessert die Sicherheit für uns alle – Anwohner, Gäste und Lokale.“

Auch Gerlinde Weininger, die seit mehr als 30 Jahren Lokale an der Playa betreibt, findet die neuen Auflagen richtig: „Die Benimmregeln sind leider für einige wenige notwendig, die sich nicht zu benehmen wissen. Nur so kann der Partytourismus, der ja an sich nichts Schlechtes ist, aufrechterhalten werden“, sagt die Chefin der Restaurantkette „Münchner Kindl“.