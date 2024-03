Lonely Planet Ranking 2024 Das sind die schönsten Strände Europas

Zu den europäischen Ländern, deren Strände am häufigsten in der Liste vertreten sind, gehören Spanien und Griechenland. Jeweils fünf Strände empfehlen die „Lonely Planet“-Autoren in den beliebten Reiseländern, dahinter folgen Italien und Frankreich mit jeweils drei sowie England und Kroatien mit je zwei empfohlenen Stränden.