Fakt 5 zu Loch Ness: Loch Ness steckt voller Leben

Der See in den schottischen Highlands bietet vielen Lebewesen die idealen Bedingungen. Vor allem Fische fühlen sich in dem tiefblauen, fast schwarzen Wasser sehr wohl. Freunde des Angelsports treffen im Süßwassersee auf Lachse, Forellen, Hechte und Aale.