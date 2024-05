Auf den Spuren des Schriftstellers Fernando Pessoa Ein literarischer Spaziergang durch Lissabon

„Hier spielte sich sein Leben ab“, zeigt Simone Klein die Rua dos Dourados entlang. „Die Achse seines Lebens“, die der Schriftsteller an unzähligen Stellen erwähnt: „Wenn ich die Welt in der Hand hätte, würde ich sie…gegen eine Fahrkarte zur Rua dos Dourados eintauschen.“ Auch das 240 Jahre alte Café Martinho da Arcada am Praca do Comérico ist ein Zeitzeuge seiner Welt. Nach der Arbeit im Kontor diente es dem Hilfsbuchhalter an frühen Abenden als Schreibstube. Manchmal servierten Kellner ihm eines jener Fischgerichte, die noch heute die Küche des Lokals auszeichnen. Es scheint so, als erwartet man im Arkaden-Café die Rückkehr des Gastes. Der Tisch mit Weinglas, Kaffeetasse und Aschenbecher in der Ecke mit den Bildern des stets abwesend und verloren dreinschauenden Herrn mit Hut, Krawatte und dunklem Anzug ist für Gäste tabu. Oder war es gar nicht Fernando Pessoa, der an diesem Platz schrieb: „Wir alle…sind Buchhalter in einem Stoffgeschäft…Wir führen Buch und…wir schließen die Bilanz, und immer spricht der unsichtbare Saldo gegen uns“? Um seiner Einsamkeit zu entgehen, schuf sich der Dichter „dramatische Geschöpfe“: Alberto Caeiro, Álvaro de Campos und Ricardo Reis. Die fiktiven Dichter stattete er mit eigenen Biografien, politischen Ansichten und Gefühlen aus und setzt ihre Namen unter seine Arbeiten. „Was kann ein sensibler Mensch bei dem Mangel an Mitmenschen, mit denen es sich zusammenleben lässt, anderes tun, als seine Freunde oder zumindest seine geistigen Gefährten zu erfinden?“, gestand er einem Kritiker. Zu den „geistigen Gefährten“ gesellt sich Bernardo Soares, eine Synthese aus Caeiro-Campos.