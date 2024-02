Architektur in Lettland Jugendstil und Leichtigkeit

„Ja, da staunen Sie. Das hätten Sie in einem Badezimmer aus jener Zeit nicht erwartet: eine Badewanne mit separaten Wasserhähnen für kalt und heiß. Aber dieses Gebäude in der Albert-Straße war eines der ersten in Riga, in das zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Warmwasserleitung eingebaut wurde“, erzählt Maria und führt Besucher durch das Museum Rigaer Jugendstilzentrum in der Alberta iela 20. Sie zitiert aus alten Haushaltsbüchern: „Auch das Badezimmer muss nett sein, dann wird man mehr Freude am Baden haben, das für die Gesundheit sehr nützlich ist!“ Eine Ermunterung zu mehr Reinlichkeit war wohl nötig. Einer der bekanntesten Bewohner des Hauses war übrigens Walter Zapp, Erfinder der kompakten Kleinstbildkamera Minox, kleiner als eine Zigarre, die sehr bequem in Agentenhände passte.