Neuer Flussradweg La Voie Bleue: Von Luxemburg nach Frankreich radeln

Die Fahrradfans aus dem 19. Jahrhundert hätten uns moderne Bike-Touristen sicherlich beneidet um den Komfort, mit dem wir heutzutage auf zwei Rädern unterwegs sind. Wer mit dem Fahrrad vom Norden Frankreichs in den Süden fahren will, kann sich seit Kurzem über einen auf vielen Etappen neu ausgebauten Radweg freuen, der das französische und europäische Radwegenetz ergänzt: die „Voie Bleue“. Seit 2021 verbindet dieser neue Flussradweg die drei französischen Regionen Grand Est (Ostfrankreich), Burgogne-Franche-Comté und Auvergne-Rhône-Alpes auf 23 Etappen und insgesamt 700 Kilometern. Die „Voie Bleue“ beginnt im lothringischen Sierck-les-Bains an der Mosel und schlängelt sich dann auf alten Treidelpfaden entlang der Mosel und ihres Kanalsystems durch die wunderbare Wald-, Wiesen- und Flussauen-Landschaft der Vogesen. Der Canal des Vosges (Vogesenkanal) trifft bei Corre auf die Saône. Die wiederum wird einige Kilometer weiter zu einem der am besten schiffbaren Flüsse Frankreichs und fließt in Lyon in die Rhône. Bis dorthin, in die Stadt der Renaissance und der Gourmets, führt auch die blau markierte Radstrecke.