Reisetipps Die 10 schönsten Reiseziele für einen Kurzurlaub in Europa

Inselhopping in Kroatien

Von der kroatische Hafenstadt Rijeka an der Kvarner Bucht an der nördlichen Adria sind die Inseln Krk, Cres, Losinj (Foto) oder Rab gut erreichbar. Olivenhaine und Weinfelder auf Cres, Palmen, Agaven, Pinien und Oleander auf Losinj oder der lebhafte Hauptort auf Krk mit seinen vielen Läden und Lokalen – ein Kurztrip auf die Inselwelten der Kvarner Bucht ist so vielfältig, dass die Reise gefühlt doppelt so lang ist. Flüge nach Rijeka gehen von Münster, Paderborn, Dortmund, Düsseldorf und Köln ab. Mit dem Mietwagen sind die Inseln gut zu erreichen. Teils per Straße, teils per Fähre.