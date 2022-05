Brixen : Edle Klänge und köstlicher Wein

Musik- und Weingenuss an schönen Orten beim BrixenClassics-Festival Foto: Brixen Tourismus/Andreas Tauber

Brixen BrixenClassics: Das Südtiroler Städtchen Brixen lädt vom 11. bis 18. Juni zum Genuss von klassischer Musik, Kultur und Kulinarik ein.

Meistens wird sie links liegen gelassen: Auf ihrem Weg in den Süden kennen viele die Stadt Brixen im Eisacktal nur als Anschlussstelle an der Brenner-Autobahn. Und Südtirol-Urlauber machen in der Regel allenfalls einen Tagesauflug dorthin. Beides ist auf jeden Fall ein Fehler, denn Brixen ist nicht nur mit mehr als 1000 Jahren Stadtgeschichte die älteste Stadt ganz Tirols (also auch des größeren Landesteils in Österreich). Die nur rund 20.000 Einwohner zählende Kommune ist ein wahres Schmuckkästchen, hat einen eigenen Dom, eine prächtige Hofburg und viele andere Schätze aufzuweisen.

Wer meint, das träfe aber nur auf die (Kunst-)Historie zu, liegt schon wieder falsch. In den zurückliegenden Jahrzehnten hat Brixen es nämlich vermocht, all seine Vorzüge ins beste Licht zu rücken und sich trotz seiner Übersichtlichkeit zu einem modernen und sogar stylishen Zen­trum zu mausern: Der Charme der mittelalterlichen Laubengänge paart sich mit einem mediterran-entspannten Lebensgefühl, welches sich in gut gefüllten Cafés und belebten Terrassen, edlen Restaurants und lebhaften Bars widerspiegelt. Dazwischen zahlreiche schmucke Läden mit ausgewählter Designermode sowie zudem ein Hotelangebot, das auch höchsten Ansprüchen an Erholung, Wellness und Nachhaltigkeit gerecht wird, zeigen, das Brixen alles Mögliche ist, aber bestimmt kein verschlafenes Nest.

Info Brixen Anfahrt Die Stadt Brixen in Südtirol erreicht man von Deutschland aus über die A93 über den Grenzübergang Kiefersfelden nach Österreich, dort weiter über die E45 nach Italien über die Brenner-Autobahn (A22), Ausfahrt Mautstelle Brixen/Pustertal Festival BrixenClassics vom 11. bis 18. Juni; Programm: Opern-Gala, Sinfoniekonzert, Kammermusik, Liederabend, Dixie im Weingut, Klassik-Pop-Crossover; Orte: Innenhof der Brixener Hofburg, Kloster Neustift, mehrere Weingüter, Disco-Club Tickets 15 bis 125 Euro www.brixenclassics.com

Seit einem Jahr gibt es nun auch ein Festival, mit dem das Eisack-Städtchen sich gar anschickt, in der höchsten Liga mitzuspielen: das BrixenClassics-Festival, das in diesem Jahr zum zweiten Mal, diesmal vom 11. bis 18. Juni, stattfindet. Das ist kein ambitioniertes regionales Kulturereignis, sondern man will weit mehr: Echte Weltstars der Klassik kommen hierfür an die Eisack. Im vergangenen Jahr waren es unter anderem die Sängerstars Juan Diego Florez und Camilla Nylund sowie der Geiger Daniel Hope. In diesem Jahr reisen Bryn Terfel, aktuell einer der gefragtesten Bassbaritone weltweit, wiederum die ebenfalls an allen großen Bühnen gefragte Sopranistin Camilla Nylund der Stargeiger Daniel Hope sowie noch viele andere renommierte Musiker und Sänger an.

Sie alle bestreiten eine Woche lang ein Festival, das enorm vielseitig ist und erklärtermaßen kein Wallfahrtsziel der hehren Künste sein soll. Die hohe Kunst der Musik soll sich in Brixen vielmehr mit der hohen Kunst des Genießens verbinden – vor allem natürlich des Weingenusses.

Denn auch auf diesem Metier haben sich Brixen und das Umland in den zurückliegenden Jahrzehnten zu einer Vorzeigeregion gemausert. „Unser Weißwein nimmt inzwischen italien- und weltweit eine Spitzenposition ein“, sagt Werner Zanotti, Geschäftsführer von Brixen Tourismus. „Nun hatten wir gerade einen sensationellen Weinherbst 2021, und dieser Wein will jetzt aus der Flasche. Mit unserem Festival wollen wir deshalb kunst-, kultur- und genussaffine Menschen ansprechen und ihnen viele emotionale Erlebnisse bieten“, so Zanotti. Nur folgerichtig, dass das BrixenClassics-Festival den Untertitel „Musica è Vino“ trägt.

„Und dieses Konzept hat bei den Künstlern sofort verfangen“, berichtet Tim Decker, der künstlerische Leiter von BrixenClassics. Der erklärte Fan des Südtiroler Lebensgefühls besucht seit Jahren mit seiner Familie die Stadt und Region. Als jahrelanger Leiter des Buchkiosks am Festspielhaus Bayreuth hat er die Kontakte zu den Musikerstars hergestellt. Offenbar brauchte es da tatsächlich nicht viel Überzeugungsarbeit, um die Künstler trotz zumeist voller Terminkalender von einem oder mehreren Auftritten bei BrixenClassics zu überzeugen. So erklärte sich auch das Sänger-Ehepaar Michael Volle (Bariton) und Gabriela Scherer (Sopran), beide ebenfalls national und international gefragte Künstler, spontan bereit, mitzuwirken. „Da sind wir dabei. Singen ist schließlich wie Wein trinken“, meint Volle. „Es ist ein sinnliches Erlebnis.“

Die beiden werden in einer zentralen Aufführung des Festivals mitwirken, und zwar in einer speziell für das Festival erarbeiteten Edition von Webers „Freischütz“ im Innnenhof der Brixener Hofburg am 17. Juni. Unter Leitung von Daniel Geiss werden Volle, Scherer, Christopher Ventris, Nikolina Hrkac und Rory Green als Solisten auftreten. Es spielt das eigens zusammengestellte Festival-Orchester mit Musikern namhafter Orchester aus vielen Ländern, darunter zahlreiche junge Debütanten. Im Rahmen des von Daniel Hope ins Leben gerufenen Projekts „KlanglaborBrixenClassics“ wurden sie per Ausschreibung ermittelt und haben nun die Chance, sich Seite an Seite mit erfahrenen Profis zu beweisen. Mit dem ebenfalls beteiligten Festival-Chor sind auch ausgebildete lokale Sänger beteiligt. Geplant ist, den Chor etwa in der berühmten „Wolfsschlucht-Szene“ in den Galerien des Innenhofs der Anlage zu postieren, was einen besonderen musikalisch-szenischen Effekt verspricht. Vor und nach der Vorstellung ist auch hier Wein im Ausschank, und wer sein Gläschen mit an den Platz bringt, wird daran nicht gehindert, heißt es.

Die Festivaleröffnung bestreiten am Abend des 11. Juni Bryn Terfel, Camilla Nylund und Hannah Stone (Harfe) sowie das Festival Orchester unter Daniel Geiss ebenfalls im Innenhof der Hofburg mit Werken von Mozart, Verdi, Wagner, Puccini und anderen ab 21 Uhr unter dem Motto „A Night at the Opera“. Am nächsten Tag kann man im Kloster Neustift ab 9 Uhr einer katholischen Messe mit dem BrixenClassics-Festival-Orchester und Gesangsakademisten beiwohnen. Ab 16 Uhr heißt es dann: „Sounding Vineyards“: Die musikalische Weinwanderung führt zu den bekanntesten drei Weingütern Brixens, dem Köfererhof, dem Strasserhof und dem oberhalb des Kloster Neustift gelegenen Pacherhof. Gerade auf dem letztgenannten Anwesen hat die Weinherstellung wahrlich Tradition, denn die Anfänge des Hofes liegen im 11. Jahrhundert. Musikalisch werden bei den „Klingenden Weingärten“ am 12. Juni übrigens Klassik, Brass und Dixie „gereicht“. Der Hofburg-Innenhof wird am Abend des 14. Juni dann zum „Midsummernight’s Dream“, auf dessen Programm echte „Leckerbissen“ stehen, nämlich die Meistersinger-Ouvertüre, Bruchs Violinkonzert und Dvoraks 9. Sinfonie „Aus der Neuen Welt“. Stargeiger Daniel Hope wird begleitet vom BrixenClassicsFestival-Orchester unter Daniel Geiss.

Dirigent und Festival-Musikdirektor Geiss liegt beim diesjährigen Festival merklich ein Termin besonders am Herzen, den sich Musikfreunde, die offen für Neues sind, nicht entgehen lassen sollten. Bei einem Klassik-Pop-Crossover am

15. Juni im Club Disco Max treffen klassische Klänge, Lounge-Musik und Poetry-Slam in einer spannenden Melange aufeinander.

Weitere Aufführungsorte sind die Bibliothek des Klosters Neustift, der Festplatz dort und Lokale in der Innenstadt.