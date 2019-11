Klagenfurt im Winter : Stille und Adventszauber am Wörthersee

Klagenfurt Klagenfurt ist im Sommer ein Besuchermagnet. Doch wie ist es im Winter, wenn die Landschaft unter Schnee liegt? Eine Adventsreise nach Kärnten zwischen trubeligen Märkten und frostiger Stille.

Kein Wunder: Der Wörthersee wird auch „Kärntens größte Badewanne“ genannt und erwärmt sich im Sommer auf 28 Grad. Heute ist es still auf dem See. Eisiger Wind zieht auf. Die meisten Passagiere haben sich unter Deck verkrochen.

Information Tourismusinformation Klagenfurt am Wörthersee, Neuer Platz 5, 9020 Klagenfurt am Wörthersee (Telefon: 0043 463 287 463 0 oder per E-Mail: info@visitklagenfurt.at, www.visitklagenfurt.at)

Doch in Österreichs südlichster Landeshauptstadt gibt es in der Adventszeit noch weit mehr zu entdecken. Ein Schaufenster der Region ist der Benediktinermarkt, vor allem donnerstags und samstags, wenn die Stände bis zur Mittagszeit weit in die Gassen um die Marienkirche ausgreifen. Auch hier kommt nichts von der Stange, wie handbeschriftete Marmeladengläser zeigen. Dazu Speck und Sülze direkt vom Metzger, Bauernbrot und Apfelsaft in ausrangierten Wasserflaschen ohne Etikett.