Wie am Set von Wes Anderson Villa-Hopping am Comer-See

Ebenfalls am Westufer des Comer Sees gelegen, gehört die Villa del Balbianello aus dem Jahr 1787 in Lenno zu einer der schillerndsten Exemplare: Kardinalsresidenz, James-Bond und Star Wars-Filmkulisse – heute vor allem aber für Besucher als Wunderkammer eines rastlosen Forschungsreisenden zu bestaunen. Guido Monzino machte aus der der Villa in den 1970ern eine der größten Sammlungen für Expeditionsliteratur. Er trug hier Erinnerungsstücke und Dokumente seiner zahlreichen Polarforschungs-Expeditionen zusammen sowie chinesische, afrikanische und pre-kolumbianische Kunst und Artefakte seiner Forschungsreisen. Mit Blick auf den Comer See spaziert man im Inneren der Villa vorbei an Fotografien vom klirrend kalten Grönland-Eis, dem eisigen Gipfel des Mount Everest sowie dem original Schlitten, mit dem Monzino einst den Nordpol erreicht hat. Nach der kühlenden Besichtigung dann raus auf die Terrasse mit spektakulärem Blick übers Wasser – und schon geht er weiter, der ewige Sommer am Comer See.