Italien Ganz oben in Rom

Becks Regeln gelten nicht nur für sein Flaggschiff, das seit 2005 mit drei Michelin-Sternen gekrönte Restaurant La Pergola auf dem Monte Mario hoch über Rom, sondern für alle seine aktuell zehn Restaurants auf der halben Welt. Bis zur Pandemie waren sogar auch zwei japanische in Tokyo dabei. In Dubai führt er das Restaurant Social im Waldorf Astoria auf The Palm. Und ein neues Restaurant in Hanoi ist in Planung. Bei aller Unterschiedlichkeit der Standorte – den Beck-Restaurants gemeinsam ist die klare Ausrichtung auf leichte italienische Küche mit gesunden, hochwertigen Produkten. Die scheint jeder zu lieben.