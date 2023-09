Top-Sehenswürdigkeiten Das muss man in Venedig gesehen haben

Und Venedig bezaubert. Jedes Jahr strömen Millionen Menschen in die Stadt, um etwas von dieser Magie zu erhaschen. Zu Fuß und per Boot können Reisende die Stadt erkunden, sich durch die schmalen Gassen treiben lassen, Prachtbauten bestaunen und dem einstigen Ruhm und der Vormachtstellung der Handelsstadt nachspüren. Welche Sehenswürdigkeiten Besucherinnen und Besucher sich nicht entgehen lassen sollten, zeigen wir in einer Fotogalerie.