Hüttenwanderung in Italien Landschaftskino in den Dolomiten

Tag fünf wird im doppelten Sinne zur „Königsetappe“. Schließlich verläuft die Route mitten durch das Sagenreich des Zwergenkönigs Laurin. Außerdem kraxelt man in satten sieben Stunden über gleich drei Gebirgspässe à 2600 Meter Höhe. Am Grasleitenpass angekommen erwartet die Fernwanderer ein großartiger Anblick. Wie in einem Amphitheater liegt ihnen das Vajolettal mit dem Rosengarten zu Füßen. Allzulange dauert der Fotostopp indes nicht. Einerseits lockt die Vajolethütte zur Einkehr mit köstlicher Pasta, andererseits ist das Nachtquartier bei der Rotwandhütte noch gut vier Stunden und eine senkrechte Eisenleiter entfernt. Morgens beäugt hoch oben im Fels eine Gams die Rucksacktouristen auf ihrem Weg hinunter zum Karerpass. Diese sechste Etappe verläuft nun zunächst über liebliche Almwiesen, dann jedoch anspruchsvoller zur Gamsstall-Scharte. Hier erinnert das Gelände an die Kulisse eines Fantasyfilms. Zwischen wilden Zacken und brüchigen Zinnen schlängelt sich der Pfad durch ein Felsbrocken-Labyrinth. Nach sechs knackigen Wanderstunden gleiten bei der Latemarhütte die Rucksäcke endlich von den müden Schultern. Mit einem großen Bier wird auf die abenteuerliche Bergwoche angestoßen. Und Hans-Peter, einer der Teilnehmer, spricht wohl für alle, wenn er resümiert: „Es war schon mal hart, es wurde auch mal leise geflucht, aber es war immer großartig.“ Morgens vor dem Schutzhaus können sich die Bergfexe kaum losreißen vom 360-Grad-Panorama „über den Wolken“. Nach zweistündigem Abstieg schweben die fünf dann mit gut zehntausend Höhenmetern und 90 Kilometern Wegstrecke in den Waden per Sessellift hinunter nach Obereggen. Von da geht es per Bustransfer zurück zum Ausgangspunkt.