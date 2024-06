Mehr als Pizza und Pasta Was man in Kalabrien unbedingt probieren sollte

Wie schön, dass Kalabrien mit seiner Delikatessen gefüllten Speisekammer bestens ungeeignet ist für eine Fastenreise. Also ran an die Würste. Im nahen Spilinga bringt der Familienbetrieb Livasì die beliebte höllenscharfe „Nduja“ auf den Tisch. Die fettreiche Streichwust aus der Zucht schwarzer kalabrischer Freiland-Schweine hängt inmitten anderer pfiffig-scharfe Fleischfusionen auch als würzige Light-Version am Haken. Überflüssige Kalorien abzuspecken, bietet anschließend ein Spaziergang durch die benachbarte Felsenstadt von Zungri. Stufen weisen den einsamen Weg in eine verwaiste Welt, die sich vor der Zeit versteckt. Mehr als 100 zum Teil zweistöckige Grotten, finstere Stollen und kühle Nischen verteilen sich auf einer 3000 Quadratmeter großen Hochfläche. Wie surreale Traumbilder muten die Reste einer vergangenen Zivilisation an diesem magischen Ort der Einfachheit an.