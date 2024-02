Karneval in Italien Die Apfelsinen-Schlacht von Ivrea

Die Orangenschlacht geht zurück auf das beherzte, nächtliche Zupacken der Müllerstochter Vezzosa Mugnaia. Soeben frisch verheiratet mit ihrem Liebsten, sollte die junge Frau nicht ihrem Bräutigam, sondern nach damals gängigem Brauch dem in Ivrea herrschenden Tyrannen die erste Nacht schenken. Tat sie auch, aber nur solange, bis sie ihm mit einem im Bett verborgenen Dolch den Kopf abschnitt. Irgendwann im 12., vielleicht auch 13. Jahrhundert soll das gewesen sein – so genau weiß man es nicht in Ivrea, ist ja auch keiner mehr am Leben, der dabei gewesen sein könnte. Jedenfalls – so die Erzählung – hat Müllerstocher Vezzosa das abgeschnittene Despoten-Haupt umgehend den geknechteten Menschen in der Stadt präsentiert. Was diese als Fanal für einen Befreiungskampf verstanden und den Aufstand probten. Bei der heutigen, in drei Orangenschlachten gipfelnden Karnevals-Inszenierung spielt irgendwie auch noch die napoleonische Besatzungszeit eine Rolle, weshalb Trachten, Helme und Flaggen denen der damaligen Zeit nachempfunden sind. Vielleicht, weil die napoleonischen Jahre noch gut in Erinnerung waren, als 1858 erstmals aus dem Kreis der jungen Frauen von Ivrea eine Müllerstochter gekürt und auf dem Rathausbalkon präsentiert wurde. So geschieht es bis heute, immer am Karnevalssamstag. Zwei Tage zuvor übernimmt jährlich ein General in napoleonischer Uniform symbolisch die Macht über Ivrea. .Seine Truppen sind die - ebenfalls uniformierten ­ -Männer, die auf den „Carri da Getto“ (Wurf-Wagen) fahren.