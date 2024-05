Wilde Halbinsel in Island Im Reich der Polarfüchse

Egal, wohin der Blick schweift, überall ist diese Weite, die für Island typisch ist. Dennoch ist Hornstrandir begrenzt – durch das Moor Skorarheiði und zwei Gletscherfjorde abgeschnitten. Bis heute führt keine Straße auf die Halbinsel. Nur noch wenige Isländer haben hier ein Sommerhaus. Wer Island abseits der Touristenströme der Ringstraße und des Golden Circles erleben will, ist auf Hornstrandir genau richtig. Doch das Potenzial spricht sich immer mehr herum. Das zeigt sich schon bei der Anreise: Früher mussten Besucher in ein Schlauchboot umsteigen, um in kleinen Gruppen an den Strand von Hesteyri gefahren zu werden. Seit einiger Zeit gibt es dort einen schwimmenden Steg – so können Tagestouristen viel komfortabler die kleine Fähre verlassen und sich der Wildnis nähern.