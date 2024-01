Geheimtipp: Der Loop Head in Irland Zwischen Fluss und Meer

Bei all dem kocht der Tourismus auf kleiner Flamme. Gelegen zwischen den großen Sehenswürdigkeiten der Westküste, den Cliffs of Moher und dem Ring of Kerry, scheint die Loop Head Peninsula irgendwie vergessen worden zu sein. „It’s like a secret“, meint Wanderführer Martin Haugh, der es wissen muss. Und sie ist – ungeeignet für Busse und ohne große Hotels – wirklich noch ein geheimer Schatz. Es ist das Glück der kleinen Dinge, das die Halbinsel so besonders macht.