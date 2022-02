Österreich : Mit Heißluft über den Wilden Kaiser

Eine Ballonfahrt über den Wilden Kaiser ist ein unvergessliches Erlebnis. Foto: Michael Juhran

Im österreichischen Kössen geben sich in jedem Winter Ballonfahrer ein Stelldichein. Besucher können beim alpinen Ballonfahren dabei sein – und neue Blickwinkel erleben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Juhran

Die Sonne lacht am blauen Himmel, der Kaiserwinkl begrüßt seine Gäste mit Kaiserwetter. „Besser könnten die Bedingungen für eine winterliche Ballonfahrt kaum sein“, zeigt sich Irmgard Moser begeistert. Vor 30 Jahren hat die passionierte Pilotin ihr

Hobby zum Beruf gemacht, organisiert seit mehr als 20 Jahren mit ihrem Partner mit dem „Alpin Ballooning“ in Kössen und Walchsee eines der prestigeträchtigsten Ballonfestivals im Alpenraum und konnte bereits Hunderten von Besuchern zu einer Traumfahrt über die abwechslungsreiche Winterlandschaft zwischen dem Zahmen und dem Wilden Kaiser verhelfen.

„Hoch oben sieht man die Welt mit ganz anderen Augen“, erklärt die einzige Berufsballonpilotin Österreichs ihren Enthusiasmus, den sie gern mit anderen teilt. Auch wenn ihr Corona im vorigen und in diesem Winter die Möglichkeit nahm, das geplante und ersehnte 20. Jubiläum des „Alpin Ballooning“ mit über 40 internationalen Ballonteams zu feiern, verfällt sie nicht in Passivität. Zwölf Teams sind allen Widrigkeiten zum Trotz auch in diesem Jahr in Eigenregie angereist und versehen zur Freude der Wintersportgäste mit ihren Ballons den blauen Himmel mit bunten Farbtupfern. Das Stell­dichein der Ballonfahrer bietet auch den angereisten Touristen die Chance, zu Sonderkonditionen für 260 Euro ein nicht alltägliches Luftabenteuer zu erleben. Wie immer setzt Irmgard Moser alles daran, jedem interessierten Gast ein Ballonteam zu vermitteln, das unter Einhaltung der aktuellen Hygienemaßnahmen eine Mitfahrt ermöglicht.

Info Kössen Anreise zum Beispiel Pkw-Eigenanreise oder Flug bis München, dann mit dem Leihwagen nach Kössen Unterkunft zum Beispiel im Alpina-Hotel in Kössen mit leckerem Essen und Langlaufloipe direkt vor der Tür, sieben Tage ab 742 Euro im DZ mit Halbpension, www.hotel-alpina.at/de Ballonfahrten Ballonsportfreunde Tirol, Bahnhofstraße. 21, 6380 St. Johann, Telefon: +43 (0)676-3725051, irmgard.moser@bnet.at, club@ballonsporttirol.com, https://ballonsporttirol.com Skilanglauf Mit insgesamt 247 Kilometer Loipen, klassisch und Skating, zählt die Tiroler Region zu den Premium-Langlaufzentren Österreichs und rangiert an der Spitze der europäischen Beliebtheitsskala. Mehr Infos Tourismusverband Kaiserwinkl,

info@kaiserwinkl.com,

www.kaiserwinkl.com

Gegen 10 Uhr treffen sich Teams und Gäste am Ufer des schneebedeckten Walchsees. Alle legen Hand an, um den Korb, die Ballonhülle und die Gasflaschen samt Brenner vom Pickup herunter in Position zu ziehen. Die mitreisenden Gäste halten die Ballonhülle weit aufgespannt, während die Piloten mithilfe eines Ventilators und Brenners Luft einleiten. Irmgard Moser macht mit ihrem Team den nagelneuen 20-Jahre-Jubiläumsballon zur Jungfernfahrt startklar, während neben ihr Stefan Kummeth und Thomas Schaller ihren 4250 Kubikmeter großen Riesenballon in Stellung bringen. 2500 Quadratmeter fest vernähtes Gewebe fanden für diesen 38 Meter hohen und 23 Meter im Querschnitt messenden Ballon Verwendung. Heute steuert Stefan Kummeth den Ballon, während Thomas Schaller die von der Windrichtung abhängige Route mit dem Pick-up verfolgt.

Nach wenigen Minuten hebt sich der luftgefüllte Ballon über den Korb. Vorsichtig klettern die Passagiere an Bord und schon kann die abenteuerliche Fahrt beginnen. Behutsam füllt Stefan mit dem Brenner weitere Heißluft in die Hülle, bis sich das Gefährt Meter um Meter vom Boden löst. Als wären die Gesetze der Gravitation außer Kraft gesetzt, steigt das rund eine Tonne schwere Luftfahrzeug pro Sekunde 1,5 bis zwei Meter in die klare Bergluft. Lautlos und geschmeidig gewinnt es an Höhe und nimmt Fahrt auf. Nur das Zischen des Brenners unterbricht von Zeit zu Zeit die Stille. Im Korb ist der sanfte Wind kaum vernehmbar, der den bunten Ballon mit nahezu gleicher Geschwindigkeit bewegt. Nordwind lässt ihn majestätisch in Richtung Wilder Kaiser gleiten. Unten sind Skilangläufer auszumachen, die auf der Uferloipe des Walchsees unterwegs sind. Wanderer verfolgen die Fahrt mit dem Fernglas oder bloßen Auges und lassen die Kameras klicken. Mit 50 Stundenkilometern und in 3500 Metern Höhe geht es über die schroffen Zacken des Wilden Kaisers, während sich am Horizont ein märchenhaftes Gebirgspanorama mit schneebedeckten Alpenkämmen ausbreitet, zu deren Füßen die Tiroler Block- und Fachwerkhäuser auftauchen. „Der Winter ist für uns die beste Jahreszeit“, schwärmt Stefan Kummeth. „Bei kühlem Wetter lassen sich die 60 bis 80 Grad Temperaturunterschied zwischen Balloninhalt und Außenluft, die für ein Aufsteigen des Gefährts notwendig sind, mit wesentlich geringerem Aufwand erzielen als im Sommer. Die mitgeführten Gasflaschen reichen dann bis zu vier oder fünf Stunden, sodass manche Piloten gar eine Alpenüberquerung mit Sauerstoffmasken wagen, die im Sommer aufgrund der Thermik kaum vorstellbar ist.“