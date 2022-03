Belgien : Zu Besuch in der Belle Époque

Das belgische Seebad De Haan versprüht auch heute noch den Charme des weltberühmten Jugendstils. Warum sich ein Besuch vor Ort lohnt

„Der Name meiner Heimatstadt basiert auf einer Legende“, erzählt mir Katrien Vanbesien, die im belgischen Seebad De Haan ein nach dem niederländischen Dichter Willem Bilderdijk benanntes kleines Familienhotel betreibt. „Vor vielen Jahren wütete vor der Küste ein schrecklicher Sturm, ein steuerloses Boot geriet bei meterhohen Wellen, heftigem Schneefall und Nebel in Seenot, als der Bootsführer und seine Mannschaft plötzlich einen lauten Hahnenschrei hörten. Kurz darauf lief das Boot auf Grund. Die Seeleute wurden gerettet, aber der Hahn hatte sich die Seele aus dem Leib geschrieen und fiel tot um. Seitdem nennt man den Platz der glücklichen Landung „Le-Coq-sur-Mer“ und unser schönes De Haan war geboren“, erzählt die Hotelchefin schmunzelnd weiter.

Die Entstehung des charmanten Seebades hat aber eher etwas mit dem Anfang des 19. Jahrhunderts aufkommenden Badetourismus und den Vorlieben des belgischen Königshauses zu tun. Denn König Leopold I. ließ 1834 seine Sommerresidenz in Oostende bauen und in Klemskerke wurde mit den Gewinnen der Ausbeutung des Kongo ein Golfplatz angelegt.

Die Tour beginnt beim Tourist Office, das in der historischen, aus Holz gebauten Tram-Station untergebracht ist. Ganz in der Nähe erhebt sich das 1899 erbaute dreigeschossige Grand Hôtel Belle Vue, in dem damals vor allem finanzkräftige englische Gäste abstiegen.

Das Hotel erlebte seine Blütezeit während der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, unter anderem durch eine direkte Kutschenverbindung des Royal Golf Club in De Haan mit dem Bahnhof in Oostende. 1949 wurde das Haus dann zu einer Ferienherberge für wallonische Kinder und seit 1977 ist es das schmucke Rathaus von De Haan. Danach erreichen wir die Villa Savoyarde in der Shakespearelaan, in der Einstein von März bis September 1933 mit seiner Frau und Stieftochter lebte, bevor er De Haan aus Furcht vor den Nazis in Richtung USA verließ.