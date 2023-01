Housekeeping in Top-Hotels Vergessener Schmuck und Sonderwünsche

Für das Herrichten der Zimmer hat jedes Top-Hotel seine genauen Abläufe definiert. Im Architektur-Wunder von London, dem legendären 310 Meter hohen „The Shard“, residiert das „Shangri-La“ auf den Etagen 34 bis 52 in der spitzen Pyramide aus Glas und Stahl. Hausdame Agnes Koteles listet 20 Arbeitsschritte für die Zimmermädchen auf. Neben der peniblen Reinigung wirklich jeden Winkels werden die Betten täglich frisch bezogen, die gesamte Zimmer-Elektronik von den Lampen bis zur Fensterverdunkelung überprüft sowie frische Gläser, Tassen, Teebeutel und Kaffeekapseln platziert. Zum Schluss kommt der UV-Licht-Check im Dunkeln, ob auch wirklich die kleinste Staubflocke entfernt ist. Im Schnitt dauert das etwa 50 Minuten, bei großen Suiten entsprechend länger. Wie etwa im „The Fontenay“ an der Hamburger Außenalster, die spektakulärste Hotel-Neueröffnung der vergangenen Jahre in der Stadt. In dem weißen, rundum geschwungenen modernistischen Gebäude misst die Fontenay-Suite 200 Qua­dratmeter. „Dafür nehmen wir uns fast vier Stunden Zeit“, verrät Housekeeping-Direktor Thorsten Garbade. Er legt Wert darauf, dass möglichst wenig Chemikalien fürs Reinigen verwendet werden. „Wir schätzen hier simple Haushaltstricks. Neutralen Weichspüler für Teppiche, Sprudelwasser zum Anlösen von eingetrockneten Flecken, Salz auf Rotwein, bei Gerüchen ungemahlene Kaffeebohnen, Dampf bei Vorhängen.“ Zu Hause putzt Thorsten Garbade übrigens selbst. Während er die Fenster wischt, sind die Gardinen in der Waschmaschine und werden später nebelfeucht aufgehängt. Zur Weißwäsche kommt eine Dosis Backpulver, beim Aufhängen wird alles sorgfältig glattgezogen, das spart viel Bügelarbeit. Und wer hätte gedacht, dass man an der Farbe des Staubes das Alter erkennen kann? „Weiß ist frisch, grau liegt schon länger.“ Was ihm nie ins Haus käme, sind Microfaser-Tücher: „Die können Oberflächen zerkratzen und Beschichtungen nach und nach abtragen. Am besten sind Leinen- oder Baumwolltücher.“