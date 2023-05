Niederlande Himmlisch schlafen

Das prunkvolle Kurhaus in seiner heutigen Form stammt aus dem Jahr 1885. Deutsche Architekten planten es in der Form eines dreiflügeligen Barockschlosses mit mächtiger Zentralkuppel und schwülstig ausgemaltem Kursaal. Wannenbäder gibt es hier schon länger nicht mehr, dafür aber einen üppigen Spa-Bereich. Von der Terrasse genießt man bei gutem Wetter den weiten Blick über das Meer. Und in der Bar finden sich Erinnerungsstücke an das denkwürdige Konzert der Rolling Stones 1964, das in einem Tumult endete, oder an Besucher von Vincent van Gogh bis zu Österreichs Kaiserin Elisabeth. Wer sich im Kurhaus ein Zimmer nimmt, der schläft also in erlesener Gesellschaft.