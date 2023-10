Spannende Ausflugstipps So schön sind die Niederlande im Herbst

Paleis Het Loo (Apeldoorn)

Die ehemalige Sommerresidenz der Oranier hat auch nach 335 Jahren noch nichts von ihrem Glanz eingebüßt. Ursprünglich von Willem III. und Königin Mary als Lustschloss errichtet, begeistern die imposanten Schlossgärten bis heute viele Besucher. Während in den Gärten der Teeanbau und vergessene Gemüsesorten präsentiert werden, eröffnet im Schlossinneren am 14. Oktober die Ausstellung „Die Macht des Throns“. Tickets sind online und an der Tageskasse erhältlich.