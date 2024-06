Steueroase Guernsey Kleine Insel mit vielen Freiheiten

Überraschend ist das nicht, Guernsey ist nur etwa zehn Kilometer lang und zwölf Kilometer breit, von den 65.000 Einwohnern leben die meisten in der Hauptstadt St. Peter Port. Stolz sind die Insulaner auf ihr Paradies, deswegen ist auf Guernsey auch alles guernsey: Es gibt zum Beispiel die Guernsey-Butter, die viel gelblicher und dunkler ist als sonst wo auf der Welt. Das liegt daran, dass Guernsey-Kühe das Carotin des Rasens nicht verdauen und es direkt in der Milch landet. Oder Guernsey Gâche, eine Spezialität der Insel: Das süße Brot mit Rosinen, Zimt und Muskatnuss isst man am besten mit einer dicken Schicht Guernsey-Butter drauf. Und dann gibt es noch den Guernsey-Jumper, einen schweren Wollpullover, der von etwa 40 Strickerinnen auf der Insel in Teilen handgefertigt wird. Viele Guernseyaner tragen keine Jacke, sie schwören auf die Pullis, die im 16. Jahrhundert für Seefahrer hergestellt wurden. Guernsey ist, wenn ein alter Mann seinen Rasen im Tweed-Anzug mäht und in den meisten Gebäuden ein gerahmtes Foto der Queen an der Wand hängt. Und wenn die Steuererklärung auf einen Bierdeckel passt: Außer einer jährlichen Einkommenssteuer von 20 Prozent, die ab einem Einkommen von 10.000 Guernsey-Pfund erhoben wird, gibt es keine Steuern. Ein Traum für viele, die hier leben wollen. Aber wollen das die Guernseyaner auch?