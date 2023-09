Wird der Urlaub teurer? Griechenland will 2024 die Bettensteuer erhöhen

Es gibt jedoch Kritik an den Plänen der Regierung. Der Hotelierverband befürchtet im Wettbewerb mit anderen beliebten Urlaubsländern Nachteile. Grigoris Tasios, Chef des Verbandes, bemängelt, dass die Regierung die Bettensteuer in eine „Grüne Steuer“ umwandele. Auch kritisiert der Verband, dass sich der Aufschlag nicht an den absoluten Preisen, sondern lediglich an der Kategorie des Hotels orientieren würde. Eine Übernachtung in einem Fünf-Sterne-Hotel im ländlichen Raum würde unverhältnismäßig teurer werden als in einem Luxushotel in einer beliebten Urlaubsregion.