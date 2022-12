Schweden Mutig in die Kälte

Ein paar große Kerzen und Laternen leuchten draußen gegen die dunkle, nordschwedische Winternacht an. Geradezu romantisch wirkt es dort beim Blick durch das Saunafenster mit den umherwirbelnden Flocken und den Nadelbäumen, die von einer dicken Schneeschicht bedeckt sind. Aber jetzt nochmal raus? Bei minus 15 Grad? Wo doch gerade die Saunawärme so richtig tief- und durchgeht? Das erscheint einem trotz der Winter-Idylle vor der Tür wie eine ziemlich unmögliche Idee. Und doch, genau das ist der Plan: den Winter und die Natur der Höga-Kusten-Region (deutsch: Hohe Küste) hier weit oben im Norden ganz direkt erleben – in einem Zelt am Fluss. Also raus aus der Sauna, duschen, abtrocknen, dick einpacken, tief durchatmen, noch einmal tief durchatmen, und los geht’s: Die Glamping-Nacht kann beginnen.