Reisetipps Diese 12 Sehenswürdigkeiten am Gardasee lohnen sich besonders

Grotten des Catull, Sirmione, Südufer

Ausflug in die Römerzeit. Auf einer rund vier Kilometer langen Halbinsel, die wie eine Nadelspitze am Südufer in den See hineinragt, liegt das Städtchen Sirmione. Hier wurde an der Spitze der Landzunge eine römische Villa aus dem 1. Jahrhundert ausgegraben, die „Grotte di Catullo“ (Grotten des Catull). Es ist eines der wichtigsten Zeugnisse aus der römsichen Kaiserzeit. Es muss ein imposantes Gebäude gewesen sein. Das Areal ist 167 Metern lang und 105 Meter breit und hatte drei Geschosse.