Top 10 Die beliebtesten Freizeitparks in den Niederlanden

Kleine und große Kinder bekommen leuchtende Augen, sobald sie einen Freizeitpark betreten und auch Erwachsene können ihre Begeisterung oft kaum verbergen. Märchenwälder, Wasserrutschen und Achterbahnen, all diese Attraktionen lassen Freizeitparkbesucher ihren Alltag vergessen. Für diejenigen, die schon alle Parks in Deutschland kennen, hat „Travelcircus“ die zehn besten Freizeitparks in den Niederlanden gekürt.

Platz 10: Drievliet

Ein Freizeitpark für die ganze Familie, mitten in Den Haag. Nervenkitzel auf Achterbahnen und aufregende Shows, hier ist für jeden etwas dabei.