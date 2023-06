Aktion für junge Menschen 30.000 kostenlose Bahntickets für Frankreich – hier gibt es sie

Am 22. Januar 1963 unterzeichneten Staatspräsident Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer in Paris den Elysee-Vertrag, der dann am 2. Juli in Kraft trat. Das Bild vom Handschlag der beiden Staatsmänner war von großer Symbolkraft. Demonstrativ wollten sie die immer wieder beschworene Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich beenden.