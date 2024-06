Mit dem Fahrrad im Zauber des Moments Impressionen am Seine-Radweg

In Michèle Ratel Garten in Poses aber, da herrscht sie noch, die Atmosphäre, die der stilprägende Maler wohl so liebte, meint die 79-Jährige. Sie deutet auf ihren Ateliergarten am Ufer der Seine. Dort hat sie Seerosen angepflanzt – bestellt bei derselben Gärtnerei, die auch schon ihr großes Vorbild Claude Monet beliefert haben soll. Das Seerosenmotiv bestimmte die letzten Werke des bekannten Malers und ist in Form seiner Gemälde heute Touristenattraktion: Im Pariser Musée de l’Orangerie hängen die großflächigen „Nymphéas“-Werke, auch in Giverny finden sich Seerosen-Exponate.