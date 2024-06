Tipp für Familienurlaub Kinder brauchen auf vielen Inlandsflügen einen Pass

Manchmal sind Inlandsflüge die beste Reiseoption – auch für Familien. Was Eltern dabei aber bedenken müssen: Nicht nur sie, auch ihre Kinder müssen sich dann oft ausweisen. Nicht immer sind die Regeln gleich. Generell sind Ausweiskontrollen bei Flügen innerhalb des Schengen-Raums nicht erforderlich, also auch nicht innerhalb Deutschlands, so ein Sprecher des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL). Ähnlich wie bei Zug- oder Autoreisen können sich Passagiere im Inland frei bewegen, bestätigt eine Sprecherin der Bundespolizei. Ausweis- oder Grenzkontrollen führen die Beamten nicht durch.