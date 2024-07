Urlaub in Italien Die zwölf schönsten Reiseziele am Gardasee

Der Gardasee in Italien wird zu Recht „Das Tor des Südens“ genannt. Von den Alpen bis zu der Po-Ebene erstreckt sich der 52 Kilometer lange See. Steile Berghänge ragen im Norden auf, im Süden kann sich der See ausbreiten, sanfte Hügel mit Weinbergen und Olivenhainen lösen die Schroffheit der Alpen ab. Dank des milden Klimas gedeiht am Gardasee eine mediterrane Vegetation mit Palmen, Oliven- und Zitronenbäumen.