Camping Awards 2023 Die besten Camping-Plätze Europas – auch Anlage in NRW in Top Ten

Zudem vergibt camping.info auch in den einzelnen Kategorien Auszeichnungen an die am besten bewerteten Campingplätze Europas. So bietet zum Beispiel der Campingplatz „Vital CAMP Bayerbach“ in Süddeutschland das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und der „Campingplatz Schliersee“ in Bayern die beste Verpflegung vor Ort. Über die saubersten Sanitäranlagen verfügt laut Gästebewertungen „Camping Gloria Vallis“ in Italien. In Sachen Freundlichkeit staubt dagegen das „Naturisten FamilienSport- und NaturCamp Sonnensee“ ab. „Camping Vorderboden“ in Österreich hat dagegen eine der besten Lagen überhaupt.